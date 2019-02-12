«Увезла военная скорая»: женщина попала под колеса БТР в поселке Гвардейский
Нестандартное ДТП произошло сегодня в Калининском районе
Женщина попала в больницу после наезда бронетранспортера на КПП в поселке Гвардейский.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:
Во вторник, 12 февраля в поселке Гвардейский бронетранспортер сбил женщину.
— Сегодня утром на КПП в поселке Гвардейский в Калининском районе бронированный автомобиль сбил женщину. Она жива, — рассказал очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Он уточнил, что пострадавшую женщину увезла военная скорая в госпиталь.
— Люди, будьте осторожны, берегите себя, не торопитесь вы на транспорт, переходите внимательно дорогу, особенно когда едет военная техника, — добавил сибиряк.
ИСТОЧНИК KP.RU