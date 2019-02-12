2019-02-12T10:30:11+03:00
Происшествия

«Увезла военная скорая»: женщина попала под колеса БТР в поселке Гвардейский

Нестандартное ДТП произошло сегодня в Калининском районе
Надежда ЯРКОВА
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Женщина попала в больницу после наезда бронетранспортера на КПП в поселке Гвардейский.Женщина попала в больницу после наезда бронетранспортера на КПП в поселке Гвардейский.Фото: "КП" Архив
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Во вторник, 12 февраля в поселке Гвардейский бронетранспортер сбил женщину.

— Сегодня утром на КПП в поселке Гвардейский в Калининском районе бронированный автомобиль сбил женщину. Она жива, — рассказал очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что пострадавшую женщину увезла военная скорая в госпиталь.

— Люди, будьте осторожны, берегите себя, не торопитесь вы на транспорт, переходите внимательно дорогу, особенно когда едет военная техника, — добавил сибиряк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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