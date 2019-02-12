2019-02-12T10:14:52+03:00
Происшествия

«Упал с сильным грохотом»: в торговом центре рухнул симулятор «Боинга» с людьми

В одном из крупных торговых центров Новосибирска упал авиасимулятор, в этот момент в нем находились люди
Надежда ЯРКОВА
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Авиасимулятор повторяет самый популярный пассажирский самолет Boeing 737.Авиасимулятор повторяет самый популярный пассажирский самолет Boeing 737.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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ЧП произошло в понедельник, 11 февраля, в новосибирском торговом центре «Сибирский Молл» на улице Фрунзе, 238.

По словам очевидца, приславшего в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» фото упавшего авиационного тренажера Boeing-737 NG, аппарат упал с сильным грохотом. И к счастью, при этом никто не пострадал.

Судя по кадрам, массивная конструкция не выдержала нагрузки и рухнула с платформы на пол.

— В этот момент в кабине находились люди, — добавил очевидец.

На сайте компании Dream Aero говорится, что авиасимулятор в точности воспроизводит нюансы управления воздушным судном в условиях реального полета. Но в тот же день на сайте появилась информация о том, что аппарат временно не работает.

— Работа авиатренажера Dream Aero в Новосибирске по адресу ТРЦ Сибирский Молл, Фрунзе, 238 по техническим причинам временно приостановлена, — подтвердили в компании Dream Aero.

Конструкция авиатренажера упала в момент, когда в нем были люди. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Конструкция авиатренажера упала в момент, когда в нем были люди.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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