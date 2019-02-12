Теперь ты будешь моим хозяином: видео с Антихатико рассмешит любого

12 Февр. 09:22 2019-02-12T15:17:39+03:00

Собака сама нашла себе новый дом и хозяев. Стоп-кадр с видео.

Бегавшая по частному сектору беспризорная собака сама нашла себе новых хозяев

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В Новосибирске семья решила оставить найденную на улице собаку себе, но, если объявится хозяин — готовы вернуть «потеряшку» хозяину.

— Вот эту егозу подобрал вчера мой сын. Нашел ее в частном секторе Октябрьского района. Это девочка, она сама запрыгнула в машину и села на заднее сидение, — рассказал слушатель Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Владимир Притьмов.

Мужчина отметил, что собака в ошейнике, чистая, короткошерстная, похожа на лабродора.

— Взяли к себе, хозяина не ищем, но может быть где-то плачет ребенок, — рассуждает сибиряк о возможных хозяевах, потерявших друга.

Мужчина выразил готовность оставить «найденыша» у себя, к тому же она сама выбрала их семью.

— Отдадим хозяину, если очень нужна, а не найдется хозяин — не беда, собачка в хороших руках, — добавил сибиряк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/691292" frameborder="0"></iframe> Собака на улице сама нашла себе новых хозяев..

ИСТОЧНИК KP.RU