Теперь ты будешь моим хозяином: видео с Антихатико рассмешит любого
В Новосибирске семья решила оставить найденную на улице собаку себе, но, если объявится хозяин — готовы вернуть «потеряшку» хозяину.
— Вот эту егозу подобрал вчера мой сын. Нашел ее в частном секторе Октябрьского района. Это девочка, она сама запрыгнула в машину и села на заднее сидение, — рассказал слушатель Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Владимир Притьмов.
Мужчина отметил, что собака в ошейнике, чистая, короткошерстная, похожа на лабродора.
— Взяли к себе, хозяина не ищем, но может быть где-то плачет ребенок, — рассуждает сибиряк о возможных хозяевах, потерявших друга.
Мужчина выразил готовность оставить «найденыша» у себя, к тому же она сама выбрала их семью.
— Отдадим хозяину, если очень нужна, а не найдется хозяин — не беда, собачка в хороших руках, — добавил сибиряк.
Собака на улице сама нашла себе новых хозяев..
ИСТОЧНИК KP.RU