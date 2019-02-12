Поплатится за жадность: директор новосибирской компании ждет суд за долги перед работниками

12 Февр. 08:46 2019-02-12T08:46:14+03:00

Директору грозит суд за долги по зарплате. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Глава ООО «Монолит-Строй» виноват перед своим коллективом. 14 человек ждут от него в среднем по сто тысяч рублей

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Прокуратура нашла в Новосибирске большой зарплатный долг. Висит он на директоре строительной компании «Монолит-Строй».

Сотрудники изучили документы предприятия и насчитали более 1,5 миллиона рублей долга. Скопился он еще в прошлые годы: директор недоплачивал людям с июня 2017 года по октябрь 2018. Денег ждет 14 человек.

- Прокурорская проверка показала, что реальная возможность выплатить заработную плату у работодателя имелась, однако денежные средства организации он тратил на другие цели (налоговые платежи, расчеты с контрагентами и прочее), - пояснила Радио «Комсомольская правда» Мария Павлова, помощник прокурора Железнодорожного района.

История уже обернулась уголовным делам. Часть 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». По закону директору грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU