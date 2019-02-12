Поплатится за жадность: директор новосибирской компании ждет суд за долги перед работниками
Прокуратура нашла в Новосибирске большой зарплатный долг. Висит он на директоре строительной компании «Монолит-Строй».
Сотрудники изучили документы предприятия и насчитали более 1,5 миллиона рублей долга. Скопился он еще в прошлые годы: директор недоплачивал людям с июня 2017 года по октябрь 2018. Денег ждет 14 человек.
- Прокурорская проверка показала, что реальная возможность выплатить заработную плату у работодателя имелась, однако денежные средства организации он тратил на другие цели (налоговые платежи, расчеты с контрагентами и прочее), - пояснила Радио «Комсомольская правда» Мария Павлова, помощник прокурора Железнодорожного района.
История уже обернулась уголовным делам. Часть 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». По закону директору грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU