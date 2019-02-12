«Команда неплохо выступает»: президент Путин хорошо оценил игру хоккеистов «Сибири»
В понедельник, 11 февраля в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с министром спорта Павлом Колобковым. Министр рассказал президенту о подготовке к Молодежному чемпионату мира, в том числе о строительстве нового ледового дворца в Новосибирске, обсудив и игру хоккейной команды «Сибирь».
— В 2023 году у нас первенство мира по хоккею для ребят до 20 лет. Специально мы строим новый хоккейный дворец спорта, где будет играть «Сибирь». Там действительно требуется дворец на десять тысяч зрителей, и он будет полностью загружен, — сообщил Павел Колобков президенту РФ Владимиру Путину.
— Команда сейчас неплохо выступает, — отметил Путин.
— «Сибирь» начала не очень, — признался министр.
— Сейчас ничего, несколько побед у нее было, — добавил президент.
Отметим, «Сибирь» победила в 8 из 10 последних игр в чемпионате и сейчас находится на 9-м месте в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU