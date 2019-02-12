2019-02-12T09:25:28+03:00
Общество

«Команда неплохо выступает»: президент Путин хорошо оценил игру хоккеистов «Сибири»

Владимир Путин оценил игру новосибирской хоккейной команды на встрече с министром спорта Павлом Колобковым
Надежда ЯРКОВА
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Путин оценил игру новосибирских хоккеистов. Фото: hcsibir.ru.Путин оценил игру новосибирских хоккеистов. Фото: hcsibir.ru.
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В понедельник, 11 февраля в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с министром спорта Павлом Колобковым. Министр рассказал президенту о подготовке к Молодежному чемпионату мира, в том числе о строительстве нового ледового дворца в Новосибирске, обсудив и игру хоккейной команды «Сибирь».

— В 2023 году у нас первенство мира по хоккею для ребят до 20 лет. Специально мы строим новый хоккейный дворец спорта, где будет играть «Сибирь». Там действительно требуется дворец на десять тысяч зрителей, и он будет полностью загружен, — сообщил Павел Колобков президенту РФ Владимиру Путину.

— Команда сейчас неплохо выступает, — отметил Путин.

— «Сибирь» начала не очень, — признался министр.

— Сейчас ничего, несколько побед у нее было, — добавил президент.

Отметим, «Сибирь» победила в 8 из 10 последних игр в чемпионате и сейчас находится на 9-м месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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