«Стало легче на душе»: суд закрыл дело против школьника-хакера, подделавшего оценки

12 Февр. 07:44 2019-02-12T07:45:06+03:00

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Советский районный сегодня озвучил приговор Владимиру Жоглику, который 2,5 года назад, будучи учеником 11-го класса, взломал электронный дневник, чтобы исправлять там оценки.

Это дело получило огласку 2,5 года назад, когда Владимир, будучи еще учеником новосибирской гимназии № 5 Советского района, оказался уличен в исправлении оценок в электронном журнале. Тогда он исправил более полусотни плохих оценок на пятерки не только себе, но и всему классу. Всего по делу за ним числится «51 преступный эпизод».

Парню было предъявлено обвинение по редкой уголовной статье — неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, по этой статье ему грозило 2,5 года в колонии либо крупный штраф.

Суд удовлетворил ходатайство районного прокурора Николая Земерова и прекратил уголовное дело в отношении Жогликова в силу малозначительности. В суде озвучили, что никакого вреда его действиями причинено не было, на итоговые оценки его исправления не повлияли и не повлекли нарушений конституционных прав других учеников.

— Стало легче на душе, — признался Владимир Жоглик после оглашения приговора в зале суда.

Также суд оставил за Владимиром Жогликом право на реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU