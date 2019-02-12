2019-02-12T06:54:35+03:00
Происшествия

«Фото красивое, ситуация страшная»: новосибирцы разглядели на страшном пожаре «лицо смерти»

На пожаре в частном доме, который полностью сгорел, пострадал мужчина
Надежда ЯРКОВА
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Столб дыма от пожара был виден жителям правого берега. Фото и видео: "Инцидент.Новосибирск".Столб дыма от пожара был виден жителям правого берега. Фото и видео: "Инцидент.Новосибирск".
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Сегодня ночью на Затоне сгорел двухэтажный жилой дом по улице Штурвальная 49. Пожар был настолько сильным, что дым от него был виден жителям правого берега.

— Сообщение о пожаре спасатели получили в 0:25 ночи, уже через 7 минут пожарные были на месте. На момент прибытия пожарных открытым огнем горел частный дом из кирпича, второй этаж — мансардный и надворные постройки. Огнем уничтожен частный дом на площади 150 квадратных метров, веранда, беседка, баня, сарай, также огнем повреждена кровля гаража. Полностью справиться с огнем пожарным удалось в половине девятого утра, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огонь повредил и соседний дом, там обгорела наружная обшивка дома. Общая площадь пожара составила 279 квадратных метров.

— На пожаре в доме пострадал мужчина, — добавили в МЧС.

Сейчас устанавливается причина пожара. Предварительно, возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки.

По словам соседки сгоревшего дома, хозяин успел спастись.

— Машину из гаража вытащили! Пошло от обогревателя на кухне! Очень жалко людей! С нуля сами строили! — поделилась женщина в соцсетях.

Новосибирцы также обсуждают ночной пожар, отмечая, что на фото в столбе дыма видны черты лица. Вот что они пишут:

— Фото с лицом. Терпения хозяину, — замечает один.

— Очень часто на фотографиях такого плана есть что-то похожее на черты лица человека..., — добавляет второй.

— Фото красивое, ситуация страшная, — отмечает третий.

Страшный пожар уничтожил дом с мансардой в Затоне..

ИСТОЧНИК KP.RU

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