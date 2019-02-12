«Фото красивое, ситуация страшная»: новосибирцы разглядели на страшном пожаре «лицо смерти»
Сегодня ночью на Затоне сгорел двухэтажный жилой дом по улице Штурвальная 49. Пожар был настолько сильным, что дым от него был виден жителям правого берега.
— Сообщение о пожаре спасатели получили в 0:25 ночи, уже через 7 минут пожарные были на месте. На момент прибытия пожарных открытым огнем горел частный дом из кирпича, второй этаж — мансардный и надворные постройки. Огнем уничтожен частный дом на площади 150 квадратных метров, веранда, беседка, баня, сарай, также огнем повреждена кровля гаража. Полностью справиться с огнем пожарным удалось в половине девятого утра, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Огонь повредил и соседний дом, там обгорела наружная обшивка дома. Общая площадь пожара составила 279 квадратных метров.
— На пожаре в доме пострадал мужчина, — добавили в МЧС.
Сейчас устанавливается причина пожара. Предварительно, возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки.
По словам соседки сгоревшего дома, хозяин успел спастись.
— Машину из гаража вытащили! Пошло от обогревателя на кухне! Очень жалко людей! С нуля сами строили! — поделилась женщина в соцсетях.
Новосибирцы также обсуждают ночной пожар, отмечая, что на фото в столбе дыма видны черты лица. Вот что они пишут:
— Фото с лицом. Терпения хозяину, — замечает один.
— Очень часто на фотографиях такого плана есть что-то похожее на черты лица человека..., — добавляет второй.
— Фото красивое, ситуация страшная, — отмечает третий.
Страшный пожар уничтожил дом с мансардой в Затоне..
ИСТОЧНИК KP.RU