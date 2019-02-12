2019-02-12T05:28:40+03:00
Экономика

Покушать на 4100 рублей: назвали цену продуктовой корзины новосибирца

По сравнению с прошлым месяцем стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась на 1,7 %
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцам предлагают уложиться в продуктовую корзину стоимостью 4100 рублей.Новосибирцам предлагают уложиться в продуктовую корзину стоимостью 4100 рублей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Облстат подсчитал, сколько сейчас стоит минимальный набор продуктов для новосибирца. По итогам января 2019 года сумма составила 4195, 02 рубля.

— В стоимость набора входит хлеб, крупы и макаронные изделия, их доля составляет 28%, на молочные продукты приходится 21%, на мясо и мясопродукты — 17,5%, плоды и овощи — 14,4%. Также 5,3% приходится на рыбу, на жиры — 4,9%, на чай, соль и специй тратится 4,2%, на сахар и кондитерские изделия — 2,4%, на яйца — 2,3%, — рассказали в Новосибирскстате.

В ведомстве отметили, что в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, сахара, кондитерских изделий и яиц. А вот доля молочных продуктов, плодов и овощей, рыбы, жиров, чая, соли и специй снизилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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