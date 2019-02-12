2019-02-12T03:58:04+03:00
Общество

Схватил шашку и стал махать: новосибирец получил срок за агрессивную встречу приставов

Мужчина не хотел выселяться из квартиры, которую потерял за долги и схватился за оружие
Надежда ЯРКОВА
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Должник не хотел выселяться из квартиры и схавился за оружие, которое было в квартире.Должник не хотел выселяться из квартиры и схавился за оружие, которое было в квартире.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего Владимира Кутузова. Он признан виновным по статье — угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

— Инцидент произошел 31 августа 2018 года, когда Кутузов находился в квартире по улице Народная, откуда его пришли за долги выселять приставы. Недовольный этим сибиряк взял шашку, которую после экспертиза признала клинковым колюще-рубящим холодным оружием, и стал замахиваться в их сторону, при этом словесно угрожая инспекторам применить это оружие, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Суд согласился с позицией гособвинения и приговорил Кутузова к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

В суде добавили, что из квартиры должника были изъяты три шашки.

— Они оставлены на хранении в отделе полиции для принятия решения в соответствии с Федеральным законом «Об оружии», — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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