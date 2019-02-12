2019-02-12T03:17:20+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 12 февраля будет небольшой ветер и минус 13 градусов

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 12 февраля
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня днем в городе потеплеет до минус 13 градусов.Сегодня днем в городе потеплеет до минус 13 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе будет чувствоваться, что морозы постепенно отступают. Так днем будет до минус 13 градусов, осадков не ожидается.

— Во вторник, 12 февраля в Новосибирске будет переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 11-13 градусов, к ночи похолодает до минус 19-21 градусов, в пригороде до минус 24 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, местами изморозь, дымка, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 10-15 градусов, ночная опустится до минус 19-24 градусов, местами до минус 31 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег, температура днем будет минус 14 градусов, ночью мороз усилится до минус 20 градусов. В последующие дни в городе ожидается постепенное потепление, к выходным температура днем будет в пределах 4 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вот это мастер-класс: врач из Санкт-Петербурга спас 80-летнюю сибирячку
«Я завела нутрию!»: сибирячка сняла умилительное видео со своим необычным питомцем
« Я не перехожу грань»: сибирячка в коротеньких шортах покорила «Инстаграм» откровенным танцем
«Птица врезалась в дверь дома»: новосибирские волонтеры выхаживают ястреба с черепно-мозговой травмой
Необычные туристы: в Новосибирске оштрафовали миссионеров, прилетевших из Америки и Израиля
«Меня сильно распирает этот трек»: звезда тверка показала отвязный танец с парнем под «Серебро»
Эустома, примула и цикламен: в Новосибирск привезли четыре миллиона цветов ко Дню влюбленных
Теперь диплом не купишь: суд заблокировал сайты с продажей поддельных аттестатов
Не люди, а звери: рыбак нашел под Новосибирском вмерзшую в кусок льда собаку
Уволенный со скандалом экс-глава новосибирской подземки получил работу в Крыму
Любитель опасной езды: сибиряк получил реальный срок в колонии за вождение «под мухой»
«Разделся на спор»: в Новосибирске парень устроил забег через Красный проспект голышом
Дым в коридоре: из гимназии в центре Новосибирска эвакуировали 300 учеников
Больше 43 рублей за литр: в Новосибирске снова подорожал бензин
С битой «на дело»: в Новосибирске двое мигрантов избили и ограбили прохожего
Погода на день в Новосибирске: 13 февраля потеплеет до минус 9 градусов
«Сворачивается клубочком и прячется»: новосибирские волонтеры спасают маленького ежика
Вот это повезло: новосибирец сфотографировал комету, которую раньше никто не видел
Худая и зеленая: белый медвежонок из России изменился до неузнаваемости в зоопарке Японии