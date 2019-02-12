Погода на день в Новосибирске: 12 февраля будет небольшой ветер и минус 13 градусов

12 Февр. 03:11 2019-02-12T03:17:20+03:00

Сегодня днем в городе потеплеет до минус 13 градусов. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет чувствоваться, что морозы постепенно отступают. Так днем будет до минус 13 градусов, осадков не ожидается.

— Во вторник, 12 февраля в Новосибирске будет переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 11-13 градусов, к ночи похолодает до минус 19-21 градусов, в пригороде до минус 24 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, местами изморозь, дымка, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 10-15 градусов, ночная опустится до минус 19-24 градусов, местами до минус 31 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег, температура днем будет минус 14 градусов, ночью мороз усилится до минус 20 градусов. В последующие дни в городе ожидается постепенное потепление, к выходным температура днем будет в пределах 4 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU