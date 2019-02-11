2019-02-11T15:38:14+03:00
Дом. Семья

Породистый и ненужный: бобтейл оказался на улице после болезни

Около двух месяцев пес скитался по Новосибирску, пока его на забрали зоозащитники
Екатерина КОМЯКОВА
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Бобтейл сначала не хотел ни сидеть, ни лежать. Все из-за постоянной боли. фото: vk.com/cat_nskБобтейл сначала не хотел ни сидеть, ни лежать. Все из-за постоянной боли. фото: vk.com/cat_nsk
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Историю этого бобтейла нам рассказали в приюте «Кошкино лукошко». Фотографию пса с начала февраля разные люди размещали в пабликах о «потеряшках», но хозяева ни разу не откликнулись. На днях в районе площади Станиславского большую добродушную собаку заметили две девочки 12-13 лет, они поняли, что животному плохо и начали дозваниваться до разных сообществ по защите животных. В результате на помощь пришла Алена Святова.

Бобтейла пришлось сразу везти в клинику, у него была обнаружена рана в районе ануса. Травма это или последствия онкологии предстоит понять по характеру зарастания тканей. В ближайшее время у пса возьмут все необходимые анализы, пока же ему дают антибиотики и обезболивающие.

— Мы дали псу кличку Боб. Первое время он не мог лежать и сидеть из-за боли, стоял как вкопанный. Сейчас уже начал сам укладываться, — рассказывает Алена. — Проблемно давать ему таблетки — он отказывается, просто кладет свои лапы на голову, и их не поднять.

Пса заметили две школьницы, они и передали Боба зоозащитникам. Фото: vk.com/cat_nsk

Пса заметили две школьницы, они и передали Боба зоозащитникам. Фото: vk.com/cat_nsk

Весит Боб сейчас 35 килограммов, завтра его поведут на стрижку, чтобы избавиться от колтунов, и пес станет еще легче. Врачи сказали, что псу 10 лет.

— Я обзвонила всех заводчиков — хозяев не нашла, все отказываются. Клейма у собаки нет. Я предполагаю, что прежние хозяева просто решили так избавиться от собаки. Ведь если проблема с раной давняя, то, возможно, людям надоел запах от питомца, и они решили выгнать его из дома, чтобы не создавать себе лишних проблем, — рассуждает руководитель приюта.

— Очень жаль Боба. Бобтейлы такие добряки, они абсолютно человекоориентированы и совершенно не приспособлены к уличным скитаниям, — пишут слова поддержки сибиряки и просто любители этой породы.

Ранее мы писали о подобном случае: на улице был найден щенок борзой. Малышка уже чувствует себя хорошо, для него даже нашлись потенциальные хозяева. Так что вполне возможно, что в ближайшее время у Ирмы появится новая семья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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