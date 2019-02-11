Перелез через забор: в Новосибирске ищут грабителя, сбежавшего из психбольницы

11 Февр. 14:36 2019-02-11T14:36:48+03:00

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В понедельник, 11 февраля, новосибирские полицейские обратились к горожанам: им нужна помощь в поисках сбежавшего из психбольницы грабителя.

- 35-летний Илья Волков по решению суда был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу №6, которая находится на улице Тульской, 83, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Но днем 10 февраля оттуда сьежал.

Спросите, как у жулика это вышло? Каким-то образовом беглецу удалось проскользнуть мимо ЧОПовцев, охранявших клинику, а потом он просто перелез через забор. Никто из сотруднико вклиники или охранников во врем яего побега не пострадал.

- Приметы разыскиваемого: на вид 35 лет, рост 179 сантиметров, все тело покрыто татуировками, продолжают в ведомстве. - Был одет: в серую робу, зеленую пижаму, черные ботинки

Если вы что-либо знаете о том, где находится Илья Волков, или видели его, то связаться с полицией вы можете по телефонам: (383) 232-15-79, 232-16-01, 232-16-02, либо по телефону 02 (с сотового – 020). Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU