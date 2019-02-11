«Ради хайпа так рисковать»: в соцсетях обсуждают видео, как подросток прыгает на льду
В кадре – подросток, который вышел на середину реки Обь недалеко от Бугринского моста. Мальчишка явно испытывает судьбу: прыгает на льду, бегает, кидается снежками.
Это – отрывок из видео, которое сами спасатели сняли в субботу, 9 февраля. Парнишка в ролике – абсолютно реальный 14-летний школьник: решил так около трех часов дня поэкстремалить. Спасателям, которые понимали, насколько такие игры опасны, пришлось вызволять его с середины реки.
- Оперативная группа на аэроботе вышла к месту, где находился подросток. , - рассказывают в муниципальной аварийно-спасательной службе. – Спасатели доставили его на берег, записали телефон родителей и отправили домой.
Кстати, сам парнишка рассказал, что так проводит выходные. Но вот в соцсетях его увлечение не одобрили:
- Ради хайпа так рисковать? – возмущаются одни.
- Вот 100 пудов, он ещё и нафотался -селфи сделал в аэроботе, - считают другие.
- Глупость вселенского масштаба, - уверены третьи.
- А родители куда смотрели и чему учили? – недоумевают четвертые.
Такое лучше не повторять: подросток прыгает на льду посередине реки.
ИСТОЧНИК KP.RU