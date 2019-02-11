2019-02-11T12:09:41+03:00
Общество

Изумруд в ночном небе: над Новосибирском пролетит комета, которую раньше никто не видел

Комету Ивамото совсем недавно, в 2018 году открыл японский астроном
Надежда ЯРКОВА
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Комету Ивамото можно будет увидеть впервые сегодня ночью.Комету Ивамото можно будет увидеть впервые сегодня ночью.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Комету, похожую на туманное пятнышко изумрудного цвета, можно будет увидеть сегодня в ночном небе Новосибирска.

— На самом деле кометы очень часто посещают наше звездное небо. Это новая комета — Ивамото, ее открыл японский астроном в 2018 году. Ее период обращения вокруг Солнца — 1321 год, то есть за это время она совершает один виток, — рассказал «КП» — Новосибирск сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Он отметил, что Ивамото как раз в ночь на 12 февраля будет пролетать на близком расстоянии от Земли, и ее можно будет увидеть новосибирцам в телескоп либо бинокль.

— Ее будет видно в созвездии Льва, под Большой Медведицей, на протяжении всей ночи, начиная с двух часов и до утра, с 11 на 12 февраля, и еще 13 февраля, пока она будет там находиться, ее можно будет увидеть, сфотографировать. Хорошо будет видно, только если за городом на нее смотреть, в городе тоже можно при помощи фотоаппарата разглядеть ее, но из-за того, что в городе очень сильная засветка, можно ее и не увидеть, — добавил Андрей Никифоров.

Он уточнил, что у кометы есть особенность — она может быть похожа на туманное пятнышко, которое через час может оказаться совершенно в другом месте, а не там, где перед этим на нее посмотрели. И еще она зеленоватого оттенка, похожа на изумруд.

— Если будет хорошая погода — попробуем сфотографировать ее в планетарии, — добавил Андрей Никифоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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