«Не все женщины боятся подпортить фигуру»: скворец Булка очень любит печеньки

11 Февр. 12:02 2019-02-11T12:02:20+03:00

Булочка очень избирательна и берет не все в подряд печеньки.

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Скворушка Булочка уже давно стала героем соцсетей. Сибирская пташка живет у волонтера и постоянно хулиганит. То пытается хозяйку поцеловать, то разгадывает загадки, которые придумывает ей Наталья. В этот раз Булочка решила полакомиться предложенным печеньем.

— Каждая птица имеет свои предпочтения. Моя Булка — не исключение. На данном видео можно наблюдать, как пернатая вредность выбирает кусочки печенья из корма для экзотических птичек. Не все женщины боятся подпортить фигуру, — отмечает Наталья.

Скворец булка уплетает печеньки и не боится подпортить фигуру.

Булочка очень избирательна и берет не все в подряд печеньки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/675988" frameborder="0"></iframe> Скворец Булочка целует свою хозяйку.

ИСТОЧНИК KP.RU