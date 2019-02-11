2019-02-11T12:02:20+03:00
Дом. Семья

«Не все женщины боятся подпортить фигуру»: скворец Булка очень любит печеньки

Волонтер делится забавными видео из жизни с необычным любимцем
Александра БРУНЯ
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Булочка очень избирательна и берет не все в подряд печеньки.Булочка очень избирательна и берет не все в подряд печеньки.
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Скворушка Булочка уже давно стала героем соцсетей. Сибирская пташка живет у волонтера и постоянно хулиганит. То пытается хозяйку поцеловать, то разгадывает загадки, которые придумывает ей Наталья. В этот раз Булочка решила полакомиться предложенным печеньем.

— Каждая птица имеет свои предпочтения. Моя Булка — не исключение. На данном видео можно наблюдать, как пернатая вредность выбирает кусочки печенья из корма для экзотических птичек. Не все женщины боятся подпортить фигуру, — отмечает Наталья.

Скворец булка уплетает печеньки и не боится подпортить фигуру.

Булочка очень избирательна и берет не все в подряд печеньки.

Скворец Булочка целует свою хозяйку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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