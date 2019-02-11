«Не все женщины боятся подпортить фигуру»: скворец Булка очень любит печеньки
Скворушка Булочка уже давно стала героем соцсетей. Сибирская пташка живет у волонтера и постоянно хулиганит. То пытается хозяйку поцеловать, то разгадывает загадки, которые придумывает ей Наталья. В этот раз Булочка решила полакомиться предложенным печеньем.
— Каждая птица имеет свои предпочтения. Моя Булка — не исключение. На данном видео можно наблюдать, как пернатая вредность выбирает кусочки печенья из корма для экзотических птичек. Не все женщины боятся подпортить фигуру, — отмечает Наталья.
Скворец булка уплетает печеньки и не боится подпортить фигуру.
Булочка очень избирательна и берет не все в подряд печеньки.
Скворец Булочка целует свою хозяйку.
ИСТОЧНИК KP.RU