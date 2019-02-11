«Барби уже не та»: сибиряков рассмешила девушка в розовых «лабутенах»
Пассажирка новосибирского метро в розовой куртке и обуви на каблуках подняла настроение новосибирцам
Девушка в розовой обуви привлекла внимание пассажиров метро. Фото: vk.com/subwaynsk.
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Девушка- любительница розового привлекла внимание новосибирцев своим веселым видом.
Фото появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях «Вконтакте». Правда, по всей видимости, сибирячку, как и её спутника, немного укачало, а может и сказалась усталость от немаленького каблука, и девушка уснула прямо в вагоне подземки. Новосибирцев это изрядно повеселило, вот что пишут комментаторы по этому поводу:
— В них ей бы побегать, — пишет один.
— На лабутенах, — отмечает один.
— С выставки едут, — добавляет второй.
— Барби уже не та.., — замечает третий.
ИСТОЧНИК KP.RU