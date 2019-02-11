«Барби уже не та»: сибиряков рассмешила девушка в розовых «лабутенах»

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-11T11:12:59+03:00

Пассажирка новосибирского метро в розовой куртке и обуви на каблуках подняла настроение новосибирцам

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Девушка- любительница розового привлекла внимание новосибирцев своим веселым видом.

Фото появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях «Вконтакте». Правда, по всей видимости, сибирячку, как и её спутника, немного укачало, а может и сказалась усталость от немаленького каблука, и девушка уснула прямо в вагоне подземки. Новосибирцев это изрядно повеселило, вот что пишут комментаторы по этому поводу:

— В них ей бы побегать, — пишет один.

— На лабутенах, — отмечает один.

— С выставки едут, — добавляет второй.

— Барби уже не та.., — замечает третий.

ИСТОЧНИК KP.RU