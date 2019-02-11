2019-02-11T11:12:59+03:00
Общество

«Барби уже не та»: сибиряков рассмешила девушка в розовых «лабутенах»

Пассажирка новосибирского метро в розовой куртке и обуви на каблуках подняла настроение новосибирцам
Надежда ЯРКОВА
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Девушка в розовой обуви привлекла внимание пассажиров метро. Фото: vk.com/subwaynsk.Девушка в розовой обуви привлекла внимание пассажиров метро. Фото: vk.com/subwaynsk.
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Девушка- любительница розового привлекла внимание новосибирцев своим веселым видом.

Фото появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях «Вконтакте». Правда, по всей видимости, сибирячку, как и её спутника, немного укачало, а может и сказалась усталость от немаленького каблука, и девушка уснула прямо в вагоне подземки. Новосибирцев это изрядно повеселило, вот что пишут комментаторы по этому поводу:

— В них ей бы побегать, — пишет один.

— На лабутенах, — отмечает один.

— С выставки едут, — добавляет второй.

— Барби уже не та.., — замечает третий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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