«Нео-Хипстер»: пассажиры метро оценили стильного сибиряка с ярко-розовыми волосами
В новосибирском метро встретился оригинальный пассажир, привнесший яркие краски в серые будни сибиряков своим видом. Фото молодого человека с яркими волосам появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях «Вконтакте».Новосибирцы по достоинству оценили стильный и достаточно смелый образ парня, признав, что ему идет столь радикальный цвет волос. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:
— НЭО Хипстер, — отмечает один.
— МЕТРОсексуал, — добавляет второй.
— А ведь вполне себе стильно выглядит. Мне нравится, — замечает третий.
— Пять баллов! Спасибо вам за поднятие настроения в метро! — благодарит четвертый.
ИСТОЧНИК KP.RU