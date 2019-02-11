«Нео-Хипстер»: пассажиры метро оценили стильного сибиряка с ярко-розовыми волосами

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-11T09:23:53+03:00

Пассажир с ярко-розовыми волосами вызвал интерес и одобрение среди сибиряков, уставших от зимней скуки и серости

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В новосибирском метро встретился оригинальный пассажир, привнесший яркие краски в серые будни сибиряков своим видом. Фото молодого человека с яркими волосам появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях «Вконтакте».Новосибирцы по достоинству оценили стильный и достаточно смелый образ парня, признав, что ему идет столь радикальный цвет волос. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:

— НЭО Хипстер, — отмечает один.

— МЕТРОсексуал, — добавляет второй.

— А ведь вполне себе стильно выглядит. Мне нравится, — замечает третий.

— Пять баллов! Спасибо вам за поднятие настроения в метро! — благодарит четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU