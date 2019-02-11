2019-02-11T08:15:44+03:00
Общество

Взяли похороны на себя: новосибирские власти помогут отцу погибшего в страшном пожаре семейства

Правительство НСО обещает оказать материальную и моральную поддержку семье, пострадавшей при пожаре в селе Полойка
Надежда ЯРКОВА
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В страшном пожаре погибла женщина и четверо детей. Фото: соцсети.В страшном пожаре погибла женщина и четверо детей. Фото: соцсети.
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Семье, где на пожаре в Краснозерском районе 10 февраля погибла женщина и четверо детей, будет оказана социальная поддержка. По поручению губернатора Андрея Травникова администрация района подготовит все необходимые документы для покупки жилья погорельцам, также отцу семейства будет оказана помощь в организации похорон и восстановлении документов.

Напомним, 10 февраля пожар в селе Полойка Краснозерского района унес жизни многодетной мамы и четверых детей, младшему из которых было 5 месяцев. Отец и двое старших детей, дочь 13 и сын 8 лет, остались в живых. Сейчас дети с отцом находятся у родственников.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области отмечают, что семья, где случилось горе — положительная и благополучная, родители много времени уделяли воспитанию детей, держали большое хозяйство.

— Семье будет оказана всесторонняя социальная поддержка, в том числе — материальная помощь в предметах первой необходимости, также будет оказана психологическая поддержка отцу и детям, — добавил замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Накануне Андрей Травников поручил главе Краснозерского района и региональному минстрою оперативно решить вопрос по предоставлению погорельцам — мужчине и двум его детям, нового жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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