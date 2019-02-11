2019-02-11T06:16:07+03:00
Общество

«Хорошо, что на улице не минус 40»: водитель троллейбуса прокатил пассажиров с открытой дверью

Водитель троллейбуса по какой-то причине забыл закрыть дверь, и пассажирам пришлось ехать с открытой дверью
Надежда ЯРКОВА
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Стоп-кадр с видео Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.Стоп-кадр с видео Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.
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Инцидент произошел в транспорте, ехавшем по улице Бориса Богаткова. Водитель троллейбуса №7 прокатил пассажиров с открытой дверью.

— Вот так у нас повышают комфорта в салоне общественного транспорта. Хорошо на улице не мину 40 градусов, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей с пониманием и чувством юмора отнеслись к увиденному, вот что они пишут об этом:

— Поновее не пробовали троллейбусы купить. Они уже от старости не закрываются, — замечает один.

— Эти троллейбусы пережили динозавров. Так что иногда дверь нужно подтолкнуть, чтоб закрылась, — добавляет второй.

— Это чтоб на остановках успевали выпрыгивать, — предполагает третий.

— Проветривал, — шутит четвертый.

Пассажиры проехались в троллейбусе с открытой дверью..

ИСТОЧНИК KP.RU

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