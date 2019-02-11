«Хорошо, что на улице не минус 40»: водитель троллейбуса прокатил пассажиров с открытой дверью
Инцидент произошел в транспорте, ехавшем по улице Бориса Богаткова. Водитель троллейбуса №7 прокатил пассажиров с открытой дверью.
— Вот так у нас повышают комфорта в салоне общественного транспорта. Хорошо на улице не мину 40 градусов, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей с пониманием и чувством юмора отнеслись к увиденному, вот что они пишут об этом:
— Поновее не пробовали троллейбусы купить. Они уже от старости не закрываются, — замечает один.
— Эти троллейбусы пережили динозавров. Так что иногда дверь нужно подтолкнуть, чтоб закрылась, — добавляет второй.
— Это чтоб на остановках успевали выпрыгивать, — предполагает третий.
— Проветривал, — шутит четвертый.
Пассажиры проехались в троллейбусе с открытой дверью..
ИСТОЧНИК KP.RU