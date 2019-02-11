2019-02-11T05:10:13+03:00
Общество

«Сбой в матрице»: новосибирцев повеселил конвейер из одинаково одетых девушек

Новосибирцы встретили в подземке ехавших в ряд на экскаваторе одинаково одетых девушек
Надежда ЯРКОВА
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Сибиряки могли наблюдать в метро "сбой в матрице". Фото: vk.com/subwaynsk.Сибиряки могли наблюдать в метро "сбой в матрице". Фото: vk.com/subwaynsk.
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Увиденное может либо рассмешить, либо напугать. В метро пассажиры встретили сразу несколько одетых в одинаковую одежду девушек. Фото с ними появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях «Вконтакте». Такое явление в шутку называют: «сбой в матрице». Пользователи соцсетей тут же принялись обсуждать столь необычное совпадение, вот что они пишут по этому поводу:

— Инкубатор, — отмечает один.

— Война клонов,- добавляет второй.

— Когда мама принтер,- шутит третий.

— В глазах троится, — замечает четвертый.

— Похоже на сбой в матрице, — предполагает пятый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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