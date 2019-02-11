В больнице под охраной: молодой грабитель выпрыгнул с третьего этажа, пытаясь сбежать от полиции

СЕГОДНЯ 04:22 2019-02-11T04:28:15+03:00

Один из молодых грабителей оказался в больнице, где за ним следит охрана. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Под Новосибирском двое молодых людей напали с ножами на продавца в магазине, их добычей стали три тысячи рублей

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В Новосибирской области полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении: один из нападавших оказался в больнице.

— 9 февраля жительница Тогучина сообщила в полицию о разбойном нападении в магазине на улице Строительной. На место выехала следственно-оперативная группа. Женщина рассказала полицейским, что когда вошла в магазин, увидела на полу продавца с ножевыми ранениями. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» увезли раненую в больницу, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

На месте преступления полицейские нашли два ножа, металлический зажим с кассового аппарата, а также счет-фактуру со следами крови. Из кассы грабители унесли три тысячи рублей.

— Вскоре нападавшие были установлены, ими оказались 18-летние местные жители. При проверке мест, где они предположительно могут находиться, оперативники задержали одного из них в жилом доме в Тогучине. Второй молодой человек, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, находясь в соседнем здании, увидел полицейских и попытался скрыться от них, выпрыгнув с третьего этажа. Однако сбежать не удалось, он был задержан. Сейчас парень находится в больнице под охраной, — добавили ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — разбой. В полиции решается вопрос об избрании меры пресечения для молодых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU