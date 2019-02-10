Кто тут такой ершистый: фотографии недружелюбного манула умиляют соцсети
В воскресенье, 10 февраля, в Новосибирск пришло небольшое потепление, которое порадовало не только горожан, но и обитателей зоопарка. В теплый зимний выходной в зверинец отправился фотограф Виктор Шпаков, и ему улыбнулась настоящая удача: сибиряку удалось сфотографировать «неизгладимого» манула.
Дикий кот оказался гостю не особо рад: пошипел немного, зато кадры получились отличными!
Кстати, как рассказывают в новосибирском зоопарке, манулы и в дикой природе ведут одиночный образ жизни.
- Каждое животное живёт на отдельной, строго определенной территории, с которой немедленно изгоняет случайно забредшего туда соседа, - описывают характер манула в Новосибирском зоопарке. - На охоту в дикой природе манул выходит рано утром и ночью, днём прячется и отсыпается в норах или в расщелинах. Его основная еда – грызуны, но может поймать зайца или маленького суслика, птицу.
Манул не любит соседей и непрошеных гостей. Фото: Виктор ШПАКОВ.
ИСТОЧНИК KP.RU