2019-02-10T19:56:36+03:00
Дом. Семья

Кто тут такой ершистый: фотографии недружелюбного манула умиляют соцсети

Дикий кот порычал на фотографа и стал героем соцсетей
Татьяна СОЛОВОВА
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Манул стал одним из любимчиков посетителей Новосибирского зоопарка. Фото: Виктор ШПАКОВ.Манул стал одним из любимчиков посетителей Новосибирского зоопарка. Фото: Виктор ШПАКОВ.
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В воскресенье, 10 февраля, в Новосибирск пришло небольшое потепление, которое порадовало не только горожан, но и обитателей зоопарка. В теплый зимний выходной в зверинец отправился фотограф Виктор Шпаков, и ему улыбнулась настоящая удача: сибиряку удалось сфотографировать «неизгладимого» манула.

Дикий кот оказался гостю не особо рад: пошипел немного, зато кадры получились отличными!

Кстати, как рассказывают в новосибирском зоопарке, манулы и в дикой природе ведут одиночный образ жизни.

- Каждое животное живёт на отдельной, строго определенной территории, с которой немедленно изгоняет случайно забредшего туда соседа, - описывают характер манула в Новосибирском зоопарке. - На охоту в дикой природе манул выходит рано утром и ночью, днём прячется и отсыпается в норах или в расщелинах. Его основная еда – грызуны, но может поймать зайца или маленького суслика, птицу.

Манул не любит соседей и непрошеных гостей. Фото: Виктор ШПАКОВ.

Манул не любит соседей и непрошеных гостей. Фото: Виктор ШПАКОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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