2019-02-10T19:18:34+03:00
Общество

Дом из 80 килограммов снега: новосибирцам показали, как строить жилье эскимосов

Мастер-класс по строительству иглу прошел на Горском жилмассиве
Татьяна СОЛОВОВА
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На мастер-класс пришли 15 человек. Фото: Александр ФРОЛОВ.На мастер-класс пришли 15 человек. Фото: Александр ФРОЛОВ.
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Кому-то снег мешает, а для кого-то – это незаменимый строительный материал. В этом убедились все, кто пришел в воскресенье, 10 февраля, на мастер-класс по строительству жилищ эскимосов, который проходил на Горском жилмассиве.

- 16 февраля на Обском море пройдет ежегодный зимний фестиваль Иглу-2019 «Город эскимосов», а мастер-класс – это своеобразная подготовка к нему, - объясняет Вячеслав Горюнов, один из организаторов мастер-класса. – Пришли к нам поучиться 15 человек.

Чтобы построить иглу, требуется почти центнер снега. Александр ФРОЛОВ

Чтобы построить иглу, требуется почти центнер снега. Александр ФРОЛОВ

Кстати, как оказалось, далеко не всякий снег подойдет для строительства иглу.

- Мы специально завозили снег: прессовали его, чтобы было удобно из него строить, - продолжает Вячеслав. – Всего мы завезли на Горский примерно 70-80 килограммов снега.

Правда, на мастер-классе участники сделали только одно иглу: а вот 16 февраля каждый из участников построит свое снежное жилище.

Зато результат стоил всех усилий! Александр ФРОЛОВ

Зато результат стоил всех усилий! Александр ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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