Дом из 80 килограммов снега: новосибирцам показали, как строить жилье эскимосов
Кому-то снег мешает, а для кого-то – это незаменимый строительный материал. В этом убедились все, кто пришел в воскресенье, 10 февраля, на мастер-класс по строительству жилищ эскимосов, который проходил на Горском жилмассиве.
- 16 февраля на Обском море пройдет ежегодный зимний фестиваль Иглу-2019 «Город эскимосов», а мастер-класс – это своеобразная подготовка к нему, - объясняет Вячеслав Горюнов, один из организаторов мастер-класса. – Пришли к нам поучиться 15 человек.
Чтобы построить иглу, требуется почти центнер снега. Александр ФРОЛОВ
Кстати, как оказалось, далеко не всякий снег подойдет для строительства иглу.
- Мы специально завозили снег: прессовали его, чтобы было удобно из него строить, - продолжает Вячеслав. – Всего мы завезли на Горский примерно 70-80 килограммов снега.
Правда, на мастер-классе участники сделали только одно иглу: а вот 16 февраля каждый из участников построит свое снежное жилище.
Зато результат стоил всех усилий! Александр ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU