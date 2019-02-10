Дом из 80 килограммов снега: новосибирцам показали, как строить жилье эскимосов

СЕГОДНЯ 19:18 2019-02-10T19:18:34+03:00

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Кому-то снег мешает, а для кого-то – это незаменимый строительный материал. В этом убедились все, кто пришел в воскресенье, 10 февраля, на мастер-класс по строительству жилищ эскимосов, который проходил на Горском жилмассиве.

- 16 февраля на Обском море пройдет ежегодный зимний фестиваль Иглу-2019 «Город эскимосов», а мастер-класс – это своеобразная подготовка к нему, - объясняет Вячеслав Горюнов, один из организаторов мастер-класса. – Пришли к нам поучиться 15 человек.

Чтобы построить иглу, требуется почти центнер снега. Александр ФРОЛОВ

Кстати, как оказалось, далеко не всякий снег подойдет для строительства иглу.

- Мы специально завозили снег: прессовали его, чтобы было удобно из него строить, - продолжает Вячеслав. – Всего мы завезли на Горский примерно 70-80 килограммов снега.

Правда, на мастер-классе участники сделали только одно иглу: а вот 16 февраля каждый из участников построит свое снежное жилище.

Зато результат стоил всех усилий! Александр ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU