2019-02-10T16:38:59+03:00
Общество

«Бабушка не понимала, где находится»: новосибирские волонтеры нашли родных потерявшейся пенсионерки

Когда ее увидел поисковик, женщина рассказала, что не понимает, где находится
Татьяна СОЛОВОВА
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Пенсионерка провела на улице несколько часов, пока искала дом. Фото: «Маяк».Пенсионерка провела на улице несколько часов, пока искала дом. Фото: «Маяк».
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В воскресенье, 10 февраля, волонтеры поисково- спасательного отряда «Маяк» обратились за помощью: один из поисковиков встретил возле №185а пенсионерку, которой требовалась помощь.

- Бабушка явно провела на улице несколько часов и была очень замерзшей: она искала свой дом и не понимала, где находится, - рассказала Юлия Никандрова, волонтер поисково-спасательного отряда «Маяк».

Однако пожилая женщина смогла сказать, что ее зовут Галина Александровна Мустафина, и волонтеры кинули клич в соцсетях и начали поиск.

- Бабушка назвала примерный адрес, где могут быть ее родные, и мы их нашли. Правда, как так получилось, что пожилая женщина оказалась на улице одна, они пока не объяснили, - продолжает Юлия. – Сейчас они уже едут за пожилой женщиной, чтобы забрать ее домой. Спасибо всем, кто участвовал в поисках ее родных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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