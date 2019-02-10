«Бабушка не понимала, где находится»: новосибирские волонтеры нашли родных потерявшейся пенсионерки
В воскресенье, 10 февраля, волонтеры поисково- спасательного отряда «Маяк» обратились за помощью: один из поисковиков встретил возле №185а пенсионерку, которой требовалась помощь.
- Бабушка явно провела на улице несколько часов и была очень замерзшей: она искала свой дом и не понимала, где находится, - рассказала Юлия Никандрова, волонтер поисково-спасательного отряда «Маяк».
Однако пожилая женщина смогла сказать, что ее зовут Галина Александровна Мустафина, и волонтеры кинули клич в соцсетях и начали поиск.
- Бабушка назвала примерный адрес, где могут быть ее родные, и мы их нашли. Правда, как так получилось, что пожилая женщина оказалась на улице одна, они пока не объяснили, - продолжает Юлия. – Сейчас они уже едут за пожилой женщиной, чтобы забрать ее домой. Спасибо всем, кто участвовал в поисках ее родных.
ИСТОЧНИК KP.RU