«К побегу подготовилась профессионально»: в Новосибирске нашли пропавшую 11-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-10T14:15:41+03:00

С девочкой все в порядке: ее уже передали родителям

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Трое суток полиция и волонтеры сбивались с ног в поисках пропавшей в Мошково школьницы: 11-летняя девочка ушла из дома около восьми утра 7 февраля, и с тех пор о ней не было никаких вестей.

Еще до этой истории девочка сбегала их дома: только в 2018 году ее дважды объявляли в розыск. И вот в 2019 году девочка решилась на побег в третий раз.

- Обнаружил ее совместный экипаж их полицейских и волонтеров в Новосибирске: увидели они девочку на улице. Как она добралась из Мошково в город, еще предстоит разобраться, - говорит Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк».

Учитывая опыт прошлых побегов, девочка постаралась максимально отличаться от ориентировки на нее:

- Можно сказать, подготовилась к побегу профессионально: если в ориентировке мы писали, что она была одета в синий горнолыжный костюм со звездами, то нашли мы ее в куртке от этого костюма и джинсах, - продолжает Павел Злобин.

Со школьницей все в порядке: сейчас она уже передана родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU