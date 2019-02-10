«Опять дома холодильник будет»: новосибирцам пришлось рыть траншеи, чтобы отвести поток кипятка из прорвавшейся трубы

СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-10T13:25:55+03:00

Чтобы отвести в сторону поток горячей воды, пришлось рыть траншеи. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Коммунальное ЧП произошло поздно вечером в субботу, 9 февраля, в Октябрьском районе: на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Чехова прорвало трубы.

- Кипяток из прорвавшихся коммуникаций хлынул в сторону Шевченковского жилмассива, - сообщили очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Местным жителям частного сектора пришлось копать траншею, чтобы не затопило их дома большим потоком воды.

Произошедшую в Новосибирске коммунальную аварию сейчас в комментариях к посту обсуждают пользователи соцсетей:

- Чую, опять дома холодильник будет, - пишут одни.

- Журчат ручьи, - пытаются шутить вторые.

- Там новые дома и новые коммуникации. Почему рвет-то их? - пытаются разобраться в причинах случившегося третьи.

- Разогнали специалистов, теперь пожимают плоды, - считают четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU