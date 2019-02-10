«Опять дома холодильник будет»: новосибирцам пришлось рыть траншеи, чтобы отвести поток кипятка из прорвавшейся трубы
Коммунальное ЧП произошло поздно вечером в субботу, 9 февраля, в Октябрьском районе: на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Чехова прорвало трубы.
- Кипяток из прорвавшихся коммуникаций хлынул в сторону Шевченковского жилмассива, - сообщили очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Местным жителям частного сектора пришлось копать траншею, чтобы не затопило их дома большим потоком воды.
Произошедшую в Новосибирске коммунальную аварию сейчас в комментариях к посту обсуждают пользователи соцсетей:
- Чую, опять дома холодильник будет, - пишут одни.
- Журчат ручьи, - пытаются шутить вторые.
- Там новые дома и новые коммуникации. Почему рвет-то их? - пытаются разобраться в причинах случившегося третьи.
- Разогнали специалистов, теперь пожимают плоды, - считают четвертые.
ИСТОЧНИК KP.RU