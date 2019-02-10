«Ничему трагедия в «Зимней Вишне» не научила»: постояльцы новосибирской гостиницы пожаловались на заваленный эвакуационный выход
Гневный пост кемеровчан, которые вместе с двумя детьми поселились в новосибирской гостинице, появился в группе «Инцидент Новосибирск». Вот что рассказали сибиряки:
- В 9.30 утра прозвучала пожарная тревога, мы отправились с двумя детьми на руках к эвакуационному выходу. Вот так выглядит пожарный эвакуационный выход на крышу, лестница ещё страшнее, - ужаснулись кемеровчане и снабдили пост говорящими фото с заваленной трубами и строительным мусором площадкой.
Возмутила постояльцев гостиницы и реакция сотрудников гостиницы на их жалобу:
- Ни один сотрудник гостиницы не вышел навстречу к эвакуационному выходу! Кроме того, сотрудники возмутились: «Зачем Вы вообще пошли эвакуироваться? Надо было просто позвонить да и все», - рассказали кемеровчане. - Да и все? Ничему трагедия в «Зимней Вишне» не научила людей.
В соцсетях комментаторы поддержали негодующих сибиряков:
- Никому ничего не надо. А насчёт отелей, главное, чтобы оболочку создать красивую, а на мелочи обращать внимания уже не так важно, - считают одни.
- Это бизнес: им плевать, что с вами будет. Лишь бы деньги капали, - пишут другие.
ИСТОЧНИК KP.RU