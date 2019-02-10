2019-02-10T11:58:37+03:00
Общество

«Ничему трагедия в «Зимней Вишне» не научила»: постояльцы новосибирской гостиницы пожаловались на заваленный эвакуационный выход

Когда прозвучала пожарная тревога, сибиряки пришли с двумя детьми к выходу и ужаснулись
Татьяна СОЛОВОВА
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Этот снимок кемеровчане сделали в гостинице. Фото: «Инцидент Новосибирск».Этот снимок кемеровчане сделали в гостинице. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Гневный пост кемеровчан, которые вместе с двумя детьми поселились в новосибирской гостинице, появился в группе «Инцидент Новосибирск». Вот что рассказали сибиряки:

- В 9.30 утра прозвучала пожарная тревога, мы отправились с двумя детьми на руках к эвакуационному выходу. Вот так выглядит пожарный эвакуационный выход на крышу, лестница ещё страшнее, - ужаснулись кемеровчане и снабдили пост говорящими фото с заваленной трубами и строительным мусором площадкой.

Возмутила постояльцев гостиницы и реакция сотрудников гостиницы на их жалобу:

- Ни один сотрудник гостиницы не вышел навстречу к эвакуационному выходу! Кроме того, сотрудники возмутились: «Зачем Вы вообще пошли эвакуироваться? Надо было просто позвонить да и все», - рассказали кемеровчане. - Да и все? Ничему трагедия в «Зимней Вишне» не научила людей.

В соцсетях комментаторы поддержали негодующих сибиряков:

- Никому ничего не надо. А насчёт отелей, главное, чтобы оболочку создать красивую, а на мелочи обращать внимания уже не так важно, - считают одни.

- Это бизнес: им плевать, что с вами будет. Лишь бы деньги капали, - пишут другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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