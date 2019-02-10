Вкусный орешек в награду: дубонос помогает хозяйке с генеральной уборкой
Дубонос по имени Тукан наслаждается домашней жизнью в теплом доме неравнодушного волонтера. Птичка потеряла часть перьев и пока не может вернуться в дикую природу. Волонтер Центра реабилитации диких животных иногда рассказывает в соцсетях. Мы уже могли понаблюдать, как дубонос пьет водичку и залихватски раскачивается на сушилке.
В этот раз он помогает своей спасительнице с генеральной уборкой.
— У нас выходной. Это значит, что пришло время генеральной уборки. В это время можно тусить вне клетки, вдоволь полетать и полазить. И, конечно, же не забыть про вкусный орешек, — рассказывает о выходном с птицей девушка.
Дубонос, кстати, легко расправляется с целым кедровым орехом — буквально за несколько секунд.
Дубонос дает мастер-класс, как правильно и быстро есть кедровый орешек.
ИСТОЧНИК KP.RU