С такими охранниками и воры не нужны: мигрант, работавший в кафе, ограбил посетителя

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-10T10:46:43+03:00

Полиции понадобилось почти два месяца, чтобы поймать вора. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

Он напал на мужчину в подъезде его дома

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История эта началась пости два месяца назад: 22 декабря за помощью к полицейским обратился мужчина, которого ограбили в подъезде собственного дома на улице Бурденко.

- Грабитель забрал у него 46 тысяч рублей, находившиеся в кармане куртки, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В феврале 2019 года сотрудники отдела полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску задержали жулика: им оказался 27-летний миграт из ближнего зарубежья.

- Он работал охранником в кафе, где вечером 22 декабря был новосибирец, и увидел, что у посетителя с собой была крупная сумма денег, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Охранник проследил, когда мужчина отправится домой, и поехал за ним на своем автомобиле.

Потом мигрант зашел за сибиряком в подъезд, отобрал деньги и сбежал. Как потом рассказал охранник, все украденное он успел потратить.

Полиция уже возбудила уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабёж). Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU