«Из-под капота вырвалось пламя»: в Новосибирске автомобиль загорелся на ходу

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-10T08:20:28+03:00

К счастью, никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 10 февраля, ЧП произошло на проспекте Дзержинского, между остановками «Красина» и «Королёва»: там загорелся автомобиль

- Как рассказал сам водитель, во время поездки он почувствовал запах дыма, остановился и увидел, что из-под капота вырвалось пламя, - сообщается в группе «Инцидент Новосибирск».

К счастью, водитель не пострадал. Спустя несколько минут на месте уже были пожарные и потушили пламя.

А комментаторы в соцсетях гадают, из-за чего мог произойти пожар:

- Очередной с одеялом на двигателе? – предполагают одни.

- Скорее, войлок, - предполагают вторые.

- Костёр, наверное, тоже разводил, - считают третьи.

- Почему люди без огнетушителей ездят? – спрашивают четвертые. - Я как купил авто, первым делом взял нормальную аптечку и огнетушитель.

- Неужели все проезжающие мимо были без огнетушителей? - недоумевают пятые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690983" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске автомобиль загорелся на ходу.

ИСТОЧНИК KP.RU