«Из-под капота вырвалось пламя»: в Новосибирске автомобиль загорелся на ходу
В воскресенье, 10 февраля, ЧП произошло на проспекте Дзержинского, между остановками «Красина» и «Королёва»: там загорелся автомобиль
- Как рассказал сам водитель, во время поездки он почувствовал запах дыма, остановился и увидел, что из-под капота вырвалось пламя, - сообщается в группе «Инцидент Новосибирск».
К счастью, водитель не пострадал. Спустя несколько минут на месте уже были пожарные и потушили пламя.
А комментаторы в соцсетях гадают, из-за чего мог произойти пожар:
- Очередной с одеялом на двигателе? – предполагают одни.
- Скорее, войлок, - предполагают вторые.
- Костёр, наверное, тоже разводил, - считают третьи.
- Почему люди без огнетушителей ездят? – спрашивают четвертые. - Я как купил авто, первым делом взял нормальную аптечку и огнетушитель.
- Неужели все проезжающие мимо были без огнетушителей? - недоумевают пятые.
В Новосибирске автомобиль загорелся на ходу.
ИСТОЧНИК KP.RU