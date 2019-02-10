2019-02-10T06:41:48+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 10 февраля будет минус 16 градусов

Синоптики обещают, что город накроет дымка
Татьяна СОЛОВОВА
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Синоптики обещают пелый зимний день без снегопадов.Синоптики обещают пелый зимний день без снегопадов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В воскресенье, 10 февраля, погода побалует сибиряков: холода отступили, и новосибирцев ждет довольно теплый зимний день.

- Днем по области будет минус 13 - минус 18 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 14 - минус 16 градусов), ночью похолодает до минус 21 - минус 26 градусов (в некоторых районах - до минус 32 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Если по западу области возможны небольшие снегопады, то в Новосибирске их не будет: зато метеорологи прогнозируют появление дымки над городом.

На «Яндексе» прогноз примерно такой же: по даннымпортала, днем будет минус 15 градусов, а ночью - минус 25 градусов. А вот на «Гисметео» прогноз даже теплее: днем будет всего минус 11 градусов, а ночью похолодает до минус 22 градусов.

А вот в понедельник, 11 февраля, в Новосибирске немного похолодает: днем будет минус 17 - минус 19 градусов, ночью - минус 24 - минус 26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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