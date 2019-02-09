«Детей не трогай!»: парень на глазах у прохожих избил школьников, которые на него «не так смотрели»
На площади Карла Марска днем произошел неприятный инцидент. Ссора вспыхнула между молодым человеком с пивом и несколькими подростками.
— По словам очевидца, пьяному не понравилось, что «на него смотрят», на видео попала только часть драки, — рассказывают в группе «Инцидент Новосибирск». — В результате конфликта, на медосмотре у пострадавшего были выявлены: легкое сотрясение, ушибы и рваная рана на правом ухе.
За подростков вступились прохожие:
- Детей не трогай! - требует на видео женщина.
По информации группы, на мужчину написано заявление в полицию.
Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на видео.
— Что там достойного успокоить не нашлось? Спортом заниматься нужно, а не в компьютеры все детство играть, — отметил в комментариях Вячеслав.
— На самом деле ему еще повезло. Нынешняя молодежь могла и запинать, — подчеркнул пользователь Александр.
— Это Маркса. Каждый раз, когда я там появляюсь, там что-то подобное происходит, — добавил Вячеслав.
— Ожидал драку посмотреть! Ох, уж этот маркетинг! — разочаровался Сергей.
Парень избил школьников из-за того, что они на него "не так смотрели".
ИСТОЧНИК KP.RU