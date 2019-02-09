2019-02-09T20:50:05+03:00
Общество

«Детей не трогай!»: парень на глазах у прохожих избил школьников, которые на него «не так смотрели»

На нападавшего мужчину написала заявление в полицию [видео]
Александра БРУНЯ
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По словам очевидца, на видео попала только часть драки. Фото: скриншот видео "Инцидент Новосибирск"По словам очевидца, на видео попала только часть драки. Фото: скриншот видео "Инцидент Новосибирск"
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На площади Карла Марска днем произошел неприятный инцидент. Ссора вспыхнула между молодым человеком с пивом и несколькими подростками.

— По словам очевидца, пьяному не понравилось, что «на него смотрят», на видео попала только часть драки, — рассказывают в группе «Инцидент Новосибирск». — В результате конфликта, на медосмотре у пострадавшего были выявлены: легкое сотрясение, ушибы и рваная рана на правом ухе.

За подростков вступились прохожие:

- Детей не трогай! - требует на видео женщина.

По информации группы, на мужчину написано заявление в полицию.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на видео.

— Что там достойного успокоить не нашлось? Спортом заниматься нужно, а не в компьютеры все детство играть, — отметил в комментариях Вячеслав.

— На самом деле ему еще повезло. Нынешняя молодежь могла и запинать, — подчеркнул пользователь Александр.

— Это Маркса. Каждый раз, когда я там появляюсь, там что-то подобное происходит, — добавил Вячеслав.

— Ожидал драку посмотреть! Ох, уж этот маркетинг! — разочаровался Сергей.

Парень избил школьников из-за того, что они на него "не так смотрели".

ИСТОЧНИК KP.RU

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