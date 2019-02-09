2019-02-09T19:13:52+03:00
Общество

Из крана течет серая жижа: в Коченево питьевая вода стала похожа на отраву

Проблему, по словам местных жителей, не могут решить больше недели
Александра БРУНЯ
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Такой водой приходится пользоваться жителям Коченево. Фото: скриншот видеоТакой водой приходится пользоваться жителям Коченево. Фото: скриншот видео
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В группе «Инцидент Новосибирск» жительница Коченево поделилась видео с водой, которой приходится пользоваться ей и детям.

— Она такая с 1 февраля. Вопрос: «До какого времени мы будем пить такую воду?», — задается вопросом автор ролика.

В Коченево питьевая вода стала грязно-серого цвета.

На первом видео женщина показывает, во что превратился фильтр после очищения воды. На нем появился грязный, глинистый налет. На втором ролике жительница показывает как вода болотного цвета течет из крана.

В Коченево неделю как из крана течет серая вода.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на выложенные видео.

— У меня стиралка такую же жижу сливает, — отметил в комментариях Сергей.

— Приехали, — написал Владимир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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