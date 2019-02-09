Стыдоба приносит лайки: откровенный клип сибирячки посмотрели более 40 миллионов человек
Танцовщица из Новосибирска Полина Дубкова уже почти год живет в Москве, и покоряет столицу своими видео не для скромниц. Один из ее роликов – на песню Ahzee «Go Gyal» - принес девушке настоящую популярность: он уже набрал более 40 миллионов просмотров.
- Клип сделали вместе с моими ученицами: репетировали почти неделю, съемки шли весь день, - рассказала Полина.
Правда, далеко не все оценили старания девушек: понравился чувственный тверк лишь части подписчиков.
- Слава Богу, мой парень не сидит в «Инстаграме»! Ты бомба просто! Офигенно! – пишут одни.
- Просто класс! – считают вторые.
- Ну почему ты такая красивая, - спрашивают третьи.
Но и негативных комментариев набралось немало. Девушку стыдят за слишком откровенные движения:
- Считаешь это нормальным? – интересуются подписчики.
- Тверк - это пошло, - безапелляционны другие.
Откровенное видео сибирячки посмотрели более 40 миллионов человек.
ИСТОЧНИК KP.RU