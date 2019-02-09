2019-02-09T18:07:28+03:00
Общество

Стыдоба приносит лайки: откровенный клип сибирячки посмотрели более 40 миллионов человек

Видео набрало более 340 тысяч лайков. Хотя в комментариях Полину Дубкову ругают за пикантный танец.
Татьяна СОЛОВОВА
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Откровенный ролик Полина записала вместе с ученицами. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/Откровенный ролик Полина записала вместе с ученицами. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/
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Танцовщица из Новосибирска Полина Дубкова уже почти год живет в Москве, и покоряет столицу своими видео не для скромниц. Один из ее роликов – на песню Ahzee «Go Gyal» - принес девушке настоящую популярность: он уже набрал более 40 миллионов просмотров.

- Клип сделали вместе с моими ученицами: репетировали почти неделю, съемки шли весь день, - рассказала Полина.

Правда, далеко не все оценили старания девушек: понравился чувственный тверк лишь части подписчиков.

- Слава Богу, мой парень не сидит в «Инстаграме»! Ты бомба просто! Офигенно! – пишут одни.

- Просто класс! – считают вторые.

- Ну почему ты такая красивая, - спрашивают третьи.

Но и негативных комментариев набралось немало. Девушку стыдят за слишком откровенные движения:

- Считаешь это нормальным? – интересуются подписчики.

- Тверк - это пошло, - безапелляционны другие.

Откровенное видео сибирячки посмотрели более 40 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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