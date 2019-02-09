2019-02-09T16:26:40+03:00
Общество

За шубу выволок на землю: таксист отказался везти сибирячку и вышвырнул ее из машины

Женщина в шоке и уже обратилась за помощью к правоохранительным органам
Александра БРУНЯ
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Яна выяснила, что служба такси не отменяла поездку. Девушка обратилась за помощью в полицию. Фото: предоставлено героиней публикацииЯна выяснила, что служба такси не отменяла поездку. Девушка обратилась за помощью в полицию. Фото: предоставлено героиней публикации
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О своей неудавшейся поездке в такси рассказала в соцсетях Яна Непомящая. Она собиралась забрать ребенка с дополнительных занятий и вызвала машину через популярное приложение.

— Подъехала машина, я села. И тут мне приходит уведомление о том, что «поездка отменена службой такси». Я спросила у водителя, он ли отменил заказ и получила отрицательный ответ, — рассказала «КП»-Новосибирск» пострадавшая Яна.

Девушка, по ее словам, предложила таксисту довезти ее за ту стоимость, которая была указана таксопарком.

— Молодой человек сказал, что его оштрафуют, потому что ему уже пришел другой заказ. Я уже возмущенная стала дозваниваться до службы такси, чтобы узнать зачем они отменили нашу поездку. Он предложил мне выйти из машины и там звонить, потому, что ему надо ехать на другой заказ. Я сказала, что хочу сначала разобраться и пока не дозвонюсь никуда не пойду, — продолжает рассказ девушка.

В итоге словесная перепалка закончилась рукоприкладством.

— Я очень торопилась. Таксист вышел из машины, открыл дверь и уже грубо сказал, чтобы я выходила! На мой ответ «нет» он со словами «я такую стерву никуда не повезу, выметайся!» схватил меня за рукав шубы, вытащил из машины на землю, захлопнул дверь и уехал.

Яна выяснила, что служба такси не отменяла поездку. Девушка решила обратиться за помощью к правоохранителям, чтобы наказать водителя за рукоприкладство.

— По заявлению мне сказали сразу, что шансов наказать водителя — нет. Побоев у меня нет. Но от поездок его в компании отстранили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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