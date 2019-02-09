Неожиданный виновник: полиция выяснила, куда пропала табличка с памятника Героям Отечества
С памятника Героям Отечества исчезла табличка в форме звезды. Взволнованные жители улицы Сибиряков-Гвардейцев испугались, что это работа вандалов. К ситуации подключилась полиция. Результат проверки оказался неожиданным. Виновник — аномальные морозы, которые держаться в городе.
— Наши сотрудники выехали на место происшествия. Оказалось, что от холода пострадало каким-то образом крепление таблички, поэтому ее сняли. Сейчас она в администрации. Никакого криминала нет, — рассказали «КП»-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В администрации пообещали вернуть табличку и восстановить памятник сразу же, как это позволит сделать погода.
ИСТОЧНИК KP.RU