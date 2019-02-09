Неожиданный виновник: полиция выяснила, куда пропала табличка с памятника Героям Отечества

СЕГОДНЯ 15:14 2019-02-09T15:14:25+03:00

В администрации пообещали вернуть табличку и восстановить памятник сразу же, как это позволит сделать погода. Фото: Google Карты

Жители испугались, что табличку украли, но все оказалось не так просто

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С памятника Героям Отечества исчезла табличка в форме звезды. Взволнованные жители улицы Сибиряков-Гвардейцев испугались, что это работа вандалов. К ситуации подключилась полиция. Результат проверки оказался неожиданным. Виновник — аномальные морозы, которые держаться в городе.

— Наши сотрудники выехали на место происшествия. Оказалось, что от холода пострадало каким-то образом крепление таблички, поэтому ее сняли. Сейчас она в администрации. Никакого криминала нет, — рассказали «КП»-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В администрации пообещали вернуть табличку и восстановить памятник сразу же, как это позволит сделать погода.

ИСТОЧНИК KP.RU