«Помешаны на форме»: в новосибирской школе в морозы требуют от детей приходить в брюках и рубашке

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-09T14:27:04+03:00

Негативный отзыв на работу школы в морозы появился в соцсетях. Фото: Архив КП Фото: Олег УКЛАДОВ

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Негативный отзыв на работу в морозы школы №82 появился в группе «ЧС Новосибирск».

— Очень неприятно, что данная школа просто помешана на форме учеников, просто накипело. На улице морозы «аномальные», а в школу если пришел в мороз в теплых штанах, а не в брючках и в рубашечке все мозги ученикам выклюют, — написали в группе.

Отзыв поддержали другие родители.

— Да. С формой действительно школа помешана, — отметила пользователь Екатерина.

— У них прям до маразма доходит с этой формой. Сколько раз с учителем ругалась, — добавила в комментарии Наталья.

Но некоторые сибиряки посоветовали просто переодевать детей.

— Под форму какие-нибудь рейтузы и водолазка, и все, — написала пользователь Соня.

ИСТОЧНИК KP.RU