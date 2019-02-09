«Помешаны на форме»: в новосибирской школе в морозы требуют от детей приходить в брюках и рубашке
Негативный отзыв на работу в морозы школы №82 появился в группе «ЧС Новосибирск».
— Очень неприятно, что данная школа просто помешана на форме учеников, просто накипело. На улице морозы «аномальные», а в школу если пришел в мороз в теплых штанах, а не в брючках и в рубашечке все мозги ученикам выклюют, — написали в группе.
Отзыв поддержали другие родители.
— Да. С формой действительно школа помешана, — отметила пользователь Екатерина.
— У них прям до маразма доходит с этой формой. Сколько раз с учителем ругалась, — добавила в комментарии Наталья.
Но некоторые сибиряки посоветовали просто переодевать детей.
— Под форму какие-нибудь рейтузы и водолазка, и все, — написала пользователь Соня.
ИСТОЧНИК KP.RU