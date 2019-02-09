«Разделся и полез в сугроб»: скрипач решил поддержать сибиряков в морозы и сыграл в снегу

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-09T13:41:24+03:00

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Сибиряки с надеждой ждут, когда погода сменит гнев на милость, и морозы уйдут. К холодам остаются неравнодушны даже музыканты. Сочувствием к сибирякам проникся скрипач Степан Мезенцев, который записал забавный ролик.

— Мне хотелось поддержать сибиряков. Сейчас там стоят такие морозы! В общем, разделся, надел шорты, майку, солнечные очки, скрипку и полез в сугроб, — рассказал «КП»-Новосибирск» о своем ролике Степан Мезенцев. — Замерзнуть не успел. У нас в Подмосковье минус два, только немного о корку ледяную ноги порезал. Играл мелодию собственного сочинения.

Пользователи соцсетей с благодарностью отнеслись к ролику.

— Мне сразу стало жарко, — отмечает в комментариях пользователь Дарья.

— На снежку тремоло лучше получается — естественнее, — отмечает комментатор Валерий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690905" frameborder="0"></iframe> Скрипач разделся и залез в сугроб, чтобы поддержать сибиряков в морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU