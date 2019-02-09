«Разделся и полез в сугроб»: скрипач решил поддержать сибиряков в морозы и сыграл в снегу
Сибиряки с надеждой ждут, когда погода сменит гнев на милость, и морозы уйдут. К холодам остаются неравнодушны даже музыканты. Сочувствием к сибирякам проникся скрипач Степан Мезенцев, который записал забавный ролик.
— Мне хотелось поддержать сибиряков. Сейчас там стоят такие морозы! В общем, разделся, надел шорты, майку, солнечные очки, скрипку и полез в сугроб, — рассказал «КП»-Новосибирск» о своем ролике Степан Мезенцев. — Замерзнуть не успел. У нас в Подмосковье минус два, только немного о корку ледяную ноги порезал. Играл мелодию собственного сочинения.
Пользователи соцсетей с благодарностью отнеслись к ролику.
— Мне сразу стало жарко, — отмечает в комментариях пользователь Дарья.
— На снежку тремоло лучше получается — естественнее, — отмечает комментатор Валерий.
Скрипач разделся и залез в сугроб, чтобы поддержать сибиряков в морозы.
ИСТОЧНИК KP.RU