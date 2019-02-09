Выявили около 50 случаев рака: онкологи проверили родинки у 1,5 тысяч новосибирцев

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-09T12:42:30+03:00

В планах у диспансера — проверка новосибирцев на колоректальный рак и, конечно, на рак молочной железы. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Новосибирском областном онкологическом диспансере завершился День открытых дверей. На прием к онкологам пришли около 1,5 тысячи человек.

— По предварительным данным мы выявили 45-50 случаев злокачественных новообразований. Среди них меланома и базально-клеточный рак. Но для подтверждения диагноза необходимо дождаться результатов анализов и биопсии, которую мы брали. Все прошло достаточно спокойно. Пациенты были доброжелательные, и терпеливо ждали приема, — рассказал «КП»-Новосибирск» Вадим Захаров, главный онколог Новосибирской области. — В будущем мы планируем чаще проводить такие акции.

В планах у диспансера — проверка новосибирцев на колоректальный рак и, конечно, на рак молочной железы.

ИСТОЧНИК KP.RU