Найди 10 отличий: фотограф делает из клиентов героев сериалов «Игра престолов» и «Викинги»
В апреле выйдет финальный сезон сериала «Игра престолов» и фанаты в предвкушении развязки, в ожидании и те, кому нравится «Викинги». Многие хотят хоть ненадолго стать героям этих популярных картин. И некоторым это даже удается!
В Сибири устроили необычную фотосессию по мотивам известных сериалов.
— Трон настоящий и костюмы тоже, — рассказала «КП»-Новосибирск» фотохудожник Ольга Бурмистрова. — Конечно, я использую фотошоп, чтобы снимки получились красивыми.
Образы получились яркие. Фото: Ольга Бурмистрова
Для съемок фотограф выбрала двух самых ярких героинь «Игры престолов» — Серсею и Дайнерис, а также Джона Сноу. По мнению пользователей соцсетей, образы получились очень похожи на сериальные.
Фотограф делает из клиентов героев сериалов Игра престолов и Викинги .Что ж, я готова показать вам свой первый speed art, точнее его кусочек... Ну и конечно же буду рада вашим комментариям А готовую картинку вы можете посмотреть в моей группе https://vk.com/ol.burmistrova
ИСТОЧНИК KP.RU