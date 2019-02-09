2019-02-09T11:17:39+03:00
Общество

Найди 10 отличий: фотограф делает из клиентов героев сериалов «Игра престолов» и «Викинги»

Сибирячка превращает моделей в героев сериалов «Игра престолов» и «Викинги» с помощью фотошопа и рассказывает, как это делает [видео]
Александра БРУНЯ
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В Сибири устроили необычную фотосессию по мотивам известных сериалов. Фото: Ольга БурмистроваВ Сибири устроили необычную фотосессию по мотивам известных сериалов. Фото: Ольга Бурмистрова
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В апреле выйдет финальный сезон сериала «Игра престолов» и фанаты в предвкушении развязки, в ожидании и те, кому нравится «Викинги». Многие хотят хоть ненадолго стать героям этих популярных картин. И некоторым это даже удается!

В Сибири устроили необычную фотосессию по мотивам известных сериалов.

— Трон настоящий и костюмы тоже, — рассказала «КП»-Новосибирск» фотохудожник Ольга Бурмистрова. — Конечно, я использую фотошоп, чтобы снимки получились красивыми.

Образы получились яркие. Фото: Ольга Бурмистрова

Образы получились яркие. Фото: Ольга Бурмистрова

Для съемок фотограф выбрала двух самых ярких героинь «Игры престолов» — Серсею и Дайнерис, а также Джона Сноу. По мнению пользователей соцсетей, образы получились очень похожи на сериальные.

Фотограф делает из клиентов героев сериалов Игра престолов и Викинги .Что ж, я готова показать вам свой первый speed art, точнее его кусочек... Ну и конечно же буду рада вашим комментариям А готовую картинку вы можете посмотреть в моей группе https://vk.com/ol.burmistrova

ИСТОЧНИК KP.RU

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