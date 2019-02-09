«Тысяча пациентов за пять часов»: онкологи проверяют сибиряков на рак кожи

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-09T10:48:19+03:00

На приеме сидят девять врачей, и желающих попасть к ним очень много

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В Новосибирском областном онкологическом диспансере сегодня проходит День открытых дверей. Врачи проверяют сибиряков на рак кожи. Желающих попасть к докторам оказалось очень много. К девяти утра у двери выстроилась огромная очередь, но, как заверили в диспансере, людей запустили внутрь в течение пяти минут, закрыв регистратуру. Все записи сейчас ведут непосредственно врачи.

— За пять часов мы приняли больше тысячи пациентов, — сообщили в Новосибирском областном онкологическом диспансере. — И продолжаем принимать всех, кто ожидает в очереди. Как говорится — до последнего пациента.

Прием ведут девять онкологов диспансера. Они проводят осмотр, а также проводят при необходимости биопсию новообразования кожи. Все это проводится для пациентов бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU