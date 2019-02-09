«Уехала на школьном автобусе, а учебники оставила дома»: в Мошково пропала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-09T09:55:41+03:00

Родители подали заявление на розыск в полицию Мошковского района, а также обратились за помощью к волонтерам. Фото: Лиза Алерт

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Утром 7 февраля 11-летняя Виктория Зорина ушла из дома в школу и с тех пор о ней ничего не известно.

— Она уехала в Мошково на школьном автобусе, но в школе так и не появилась. Позже мама увидела, что учебники лежат дома, на столе, — рассказала «КП»-Новосибирск» Елизавета Лиманская, пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске. — Последний раз девочку видела соседка на вокзале в Мошково.

Родители подали заявление на розыск в полицию Мошковского района, а также обратились за помощью к волонтерам.

— У Виктории плотное телосложение, около 167 сантиметров роста, светло-русые волосы и голубые глаза, — говорится в ориентировке. — У нее круглое лицо, пухлые губы и неглубокие ямочки на щеках.

Вика была одета в синий с белыми крупными звездами горнолыжный костюм на синтепоне, черные полусапожки и вязаную фиолетово-синюю шапку с меховой балаболкой. Девочка раньше уже убегала из дома, но в тот раз ее быстро нашли.

Вика была одета в этот пуховик. Фото: Лиза Алерт

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении ребенка, то, пожалуйста, сообщите информацию по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU