Президент назначил прокурора Новосибирской области
Яков Хорошев ранее руководил прокуратурой Алтайского края
Яков Хорошев успел поработать и в Бурятии: после окончания юридического факультета Иркутского госуниверситета и службы в армии. Фото: Прокуратура Алтайского края
Изменить размер текста:
Президент подписал указ о назначении прокурора Новосибирской области. Им стал Яков Евгеньевич Хорошев. Свои обязанности он будет исполнять пять лет.
— Этим же правовым актом он освобожден от занимаемой должности прокурора Алтайского края, — добавили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.
Яков Хорошев успел поработать и в Бурятии: после окончания юридического факультета Иркутского госуниверситета и службы в армии. Там он занимал должность следователя, а затем пошел вверх по карьерной лестнице. Возглавлять новосибирскую прокуратуру он стал официально с 8 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU