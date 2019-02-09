Президент назначил прокурора Новосибирской области

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-09T09:04:26+03:00

Яков Хорошев успел поработать и в Бурятии: после окончания юридического факультета Иркутского госуниверситета и службы в армии. Фото: Прокуратура Алтайского края

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Президент подписал указ о назначении прокурора Новосибирской области. Им стал Яков Евгеньевич Хорошев. Свои обязанности он будет исполнять пять лет.

— Этим же правовым актом он освобожден от занимаемой должности прокурора Алтайского края, — добавили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Яков Хорошев успел поработать и в Бурятии: после окончания юридического факультета Иркутского госуниверситета и службы в армии. Там он занимал должность следователя, а затем пошел вверх по карьерной лестнице. Возглавлять новосибирскую прокуратуру он стал официально с 8 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU