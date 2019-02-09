Превратился в большую сосульку: водопад полностью замерз в Новосибирской области
Полное замерзание водопада — очень редкое явление, даже если он и искусственный. Но недельные крепкие морозы в Новосибирской области, которые доходили даже до минус 50 градусов, сделали свое дело.
Карпысакский водопад в Тогучинской районе Новосибирской области полностью замерз.
— Так выглядит сейчас водопад, — поделился с «КП»-Новосибирск» фотографиями редкого природного явления пользователь Сергей Кот.
Из-за низких температур брызги образовали наледь, а вода бурлит теперь только у подножия водопада. Отметим, что Карпысаксий водопад — искусственный, но при этом не менее красивый, чем природный. Он образовался из-за прорыва дамбы.
Водопад полностью замерз под Новосибирской областью.
ИСТОЧНИК KP.RU