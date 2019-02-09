Превратился в большую сосульку: водопад полностью замерз в Новосибирской области

СЕГОДНЯ 07:12 2019-02-09T07:25:46+03:00

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Полное замерзание водопада — очень редкое явление, даже если он и искусственный. Но недельные крепкие морозы в Новосибирской области, которые доходили даже до минус 50 градусов, сделали свое дело.

Карпысакский водопад в Тогучинской районе Новосибирской области полностью замерз.

— Так выглядит сейчас водопад, — поделился с «КП»-Новосибирск» фотографиями редкого природного явления пользователь Сергей Кот.

Из-за низких температур брызги образовали наледь, а вода бурлит теперь только у подножия водопада. Отметим, что Карпысаксий водопад — искусственный, но при этом не менее красивый, чем природный. Он образовался из-за прорыва дамбы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690877" frameborder="0"></iframe> Водопад полностью замерз под Новосибирской областью.

ИСТОЧНИК KP.RU