«Жаловались и президенту, и мэру»: дети с фонариками ходят в школу по полуразрушенному мосту

СЕГОДНЯ 06:46 2019-02-09T06:48:34+03:00

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Школьникам в Калининском районе Новосибирска нужно преодолеть настоящую полосу препятствий, чтобы получить знания. Единственный пешеходный мост, ведущий к школе №26, уже давно находится не в лучшем состоянии, так еще идти детям приходится в темноте.

— Ждем, когда проведут освещение на мостике. Надеемся только на Вас, — обратилась в соцсетях к мэру жительница города.

— Там не только освещение нужно, еще бы капитальные ремонт, некоторые доски прогнили, что страшно ходить. А еще для мам с колясками подниматься сущий ад: колесная база уже и не подходит для стандартных колясок, кто-то положил доску справа, но она не до конца доходит и при подъеме одно колесо коляски проваливается в этот отрезок, на десять сантиметров бы подлиннее, — добавляет пользователь Надя Васильева.

Горожане выложили видео и фото в соцсетях наглядно показывающие сложившуюся картину. Поздно вечером детям приходится использовать фонарики.

Пользователи соцсетей также отметили, что обращались с этой проблемой и к президенту, и к мэру, но мост до сих пор в том же состоянии.

Дети с фонариками ходят в школу по полуразрушенному мосту .движняк на мосту 19.10.2018 вечер. темень. мост. люди с фонарями. что это было? 29.10.2018 мост на Народной снесло ветром....

ИСТОЧНИК KP.RU