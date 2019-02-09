2019-02-09T06:20:43+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 9 февраля будет минус 20 градусов

Весь день будет ясно
Александра БРУНЯ
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Ветер будет юго-восточный, три метра в секунду.Ветер будет юго-восточный, три метра в секунду.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В субботу днем в Новосибирске будет немного теплее, чем всю предыдущую неделю. Погода решила нам немного передохнуть, ведь днем температура будем около 20 градусов холода. При этом в течение дня синоптики обещают ясную погоду

— Ночью температура воздуха опустится до минус двадцати четырех градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет юго-восточный, три метра в секунду.

«Яндекс. Погода» также обещает новосибирцам небольшое потепление и дает большой разброс в прогнозе. Согласно данным сервиса весь день будет ясно. Температура днем может опуститься до максимум минус двадцати восьми градусов, а как стемнеет, повысится на два градуса. При этом в светлое время суток, по данным сервиса, погода будет ощущаться еще холоднее — на минус двадцать девять градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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