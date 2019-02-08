А я сяду в кабриолет: студент вылепил из снега машину и устроил в ней фотосессию
Студент из Новосибирска слепил из снега в натуральную величину Форд мустанг 1969 года и устроил в нем фотосессию в майке и шортах. Снежная фигура появилась на улице Мира в поселке 8 Марта несколько дней назад. По словам автора скульптуры, Михаила Куторкина, этот кабриолет был создан как напоминание о приближающихся теплых деньках.
— Посмотрев на такой кабриолет, можно мысленно уехать на шашлыки и море, — шутит Михаил, — И вот, оставшаяся зима кажется уже не такой холодной.
Работа над скульптурой продолжалась четыре недели. Лепить приходилось по нескольку часов в день на сильном морозе. Напомним, в Новосибирске последние дни температура воздуха -30,-40 градусов.
— Над этой машиной я работал в одиночку, — рассказывает Михаил, — окрашена она обычной акварелью, разведенной с водой, а сиденья я взял у своей «Волги».
Подобным творчеством Михаил занимается уже не первый год. В прошлом году парень слепил из снега два грузовика, с помощью которых повторил знаменитый трюк Жан-Клода Ван Дамма из рекламы Volvo.
А так парень развлекался в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU