2019-02-08T17:09:54+03:00
Общество

А я сяду в кабриолет: студент вылепил из снега машину и устроил в ней фотосессию

Необычная скульптура, слепленная в минус 30, призвана напоминать о грядущем лете
Алена КУЛЕШОВА
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Девчонкам нравятся парни на машинах. А на такой?Девчонкам нравятся парни на машинах. А на такой?
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Студент из Новосибирска слепил из снега в натуральную величину Форд мустанг 1969 года и устроил в нем фотосессию в майке и шортах. Снежная фигура появилась на улице Мира в поселке 8 Марта несколько дней назад. По словам автора скульптуры, Михаила Куторкина, этот кабриолет был создан как напоминание о приближающихся теплых деньках.

— Посмотрев на такой кабриолет, можно мысленно уехать на шашлыки и море, — шутит Михаил, — И вот, оставшаяся зима кажется уже не такой холодной.

Работа над скульптурой продолжалась четыре недели. Лепить приходилось по нескольку часов в день на сильном морозе. Напомним, в Новосибирске последние дни температура воздуха -30,-40 градусов.

— Над этой машиной я работал в одиночку, — рассказывает Михаил, — окрашена она обычной акварелью, разведенной с водой, а сиденья я взял у своей «Волги».

Подобным творчеством Михаил занимается уже не первый год. В прошлом году парень слепил из снега два грузовика, с помощью которых повторил знаменитый трюк Жан-Клода Ван Дамма из рекламы Volvo.

А так парень развлекался в прошлом году.

А так парень развлекался в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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