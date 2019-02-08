Мама, за что ты так? Названы самые редкие имена детей в Новосибирске

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-08T16:44:43+03:00

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Сотрудники из Управления по делам ЗАГС Новосибирской области рассказали журналистам КП-Новосибирск о моде на имена для детей. Чиновники проанализировали все акты о регистрации новорожденных за год и пришли к выводу, что самыми популярными мужскими именами в Новосибирске стали: Артем, Александр и Иван. А женскими — Анастасия, Виктория, Анна, также по-прежнему на пике популярности имя София.

— Из редких и необычных имен, которыми в 2018 году родители называли своих новорожденных детей, можно выделить Еремей, Захарий, Лаврентий, Родислав, Владомир, Даромир, Гордей, Ратибор, Расовит, Силантий, Ричард, Шмуэль, Ранэль, Стивен,Фирдавс, Сельвестер, Персей, Эдмонд Джеймс, Лео, Дарий, Хитклифф, Феликс-Луис, Беркай-Хан, — перечислили в Управлении.

Среди редких женских имен оказались: Марфа, Меланья, Славяна, Федора, Святослава, Светозара, Велеслава, Златослава, Лизавета, Миласлава, Милитина, Мирослава, Лукьяна, Пелагея, Забава, Зоряна, Ясна, Аглая, Татиана, Фаина, Степанида, Василина, Владислава, Ярославна, Александрия, Аврора-Титания, Клара, Евангелина, Лира, Таисия, Оливия, Осия, Ляля, Амелия, Бажена, Аврора, Афина, Разалия, Стэфани, Хельга, Робиа, Тургунай, Теона, Хрусталина, Христина, Жасмин, Мида, Стефания.

В Новосибирске родители иногда называют своих детей и в честь знаменитостей. Например, во время Евро-2008 болельщик назвал сына Гусом — в честь тренера сборной России Гуса Хиддинка. Сейчас Гус учится в школе села Витебск Новосибирской области, у него есть старшая сестра с самым обычным именем — Алена. Ей от сверстников не достается, а вот брата и учителя, и одноклассники в шутку называют - Гусь. Ребенок привык и говорит, что на прозвище уже не обижается.

ИСТОЧНИК KP.RU