2019-02-08T16:13:00+03:00
Спорт

Ню и спортсмен: новосибирский бобслеист снялся в откровенной фотосессии

Съемки были посвящены пятилетию Олимпиады в Сочи
Татьяна СОЛОВОВА
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Михаил Мордасов - олимпийская надежда Сибири. Фото: teamrussia.pro.Михаил Мордасов - олимпийская надежда Сибири. Фото: teamrussia.pro.
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Ровно пять лет назад, 7 февраля 2014 года, вся страна прильнула к экранам телевизоров, чтобы поболеть за любимых спортсменов. За олимпийские медали они боролись на родной земле - в Соси, так что для нашей страны это событие историческое. Правда, напомнить о нем российские спортсмены решили весьма экстравагантно: устроили откровенную фотосессию под лозунгом «Нечего скрывать, есть, чем гордиться. От Сочи-2014 к Пекину-2022».

- Это уникальная фотогалерея Андрея Голованова и Сергея Киврина: участвовали в ней спортсмены, которые прославили нашу страну на тех Играх, и те, кому, возможно, выпадет такой шанс в Пекине-2022. Такими вы их еще не видели! – написали на официальном сайте teamrussia.pro.

В кадре - спортсмены абсолютно без одежды: они держат в руках свои фото, сделанное во время соревнований. Поучаствовали в съемках, к примеру, фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также главный добытчик золотых медалей в Сочи - шорт-трекист Виктор Ан.

Оказался в этой компании и новосибирский бобслеист Михаил Мордасов. Парень – одна из главных олимпийских надежд Сибири: не исключено, что именно он будет представлять нашу страну в Пекине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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