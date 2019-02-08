2019-02-08T15:01:06+03:00
Происшествия

В Новосибирске руководителя «Школы медитации» обвинили в неуплате налогов на 100 миллионов рублей

Известный бизнесмен-вегетарианец, который учит людей йоге и очищению, обвиняется в обмане государства
Алена КУЛЕШОВА
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43-летнего директора ООО «Большая медведица» обвиняют в неуплате налогов.43-летнего директора ООО «Большая медведица» обвиняют в неуплате налогов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске по материалам, собранным оперативниками ФСБ, возбудили уголовное

дело против 43-летнего бизнесмена Андрея Алексеева. Его обвиняют в неуплате налогов, сумма — более 100 миллионов рублей.

— Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего директора ООО «Большая медведица» в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», — сообщает СКР по Новосибирской области.

Следователи считают, что бизнесмен провернул аферу с января 2014 года по март 2015.

— В этот период предприниматель, осуществляющий свою деятельность в сфере недвижимого имущества, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с организации на сумму более 106 миллионов рублей, путем непредставления налоговых деклараций, — говорят в областном СКР.

Добавим, что Андрей Алексеев также известен, как учредитель многих компаний, в том числе проектов, связанных с экостилем, йогой, вегетарианством. Они выходят под брендом «Мира»: это термальные комплексы и даже деревня для тех, кто разделяет идеи предпринимателя. Несколько лет назад Алексеев также основал собственную Школу медитаций, некоторые практические занятия он ведет сам.

«Однажды Андрей разочаровался в собственном образе жизни и системе потребления, стал искать новые смыслы. Он практиковал йогу, медитации, практики очищения, перешел на вегетарианский стиль питания, посещал места силы и работал над отношениями в семье, с партнерами и коллегами», — говорится на его официальной страничке во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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